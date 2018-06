Deze tv-programma’s mag u niet missen op 10 juni

De prima Amerikaanse biografische misdaadserie ‘American Crime Story’ begint aan een nieuw seizoen: deze keer nemen ze de moord op de Italiaanse mode-ontwerper Gianni Versace onder de loep. Nog een waargebeurd moordverhaal zien we in de documentaire ‘Killing For Love’, waarin een tot twee keer levenslang veroordeelde man claimt dat hij onschuldig is. In ‘De 3 Wijzen’ hebben ze het o.a. over een kolossale kemel in een Hasseltse bioscoop.