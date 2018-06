De rekening, alstublieft: Off-White maakt tapijt voor Ikea

De Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh, de man achter het excentrieke modelabel Off-White en de mannenlijn van Louis Vuitton, maakt een collectie voor Ikea. Naar aanloop van de lancering, geeft het Zweedse woonwarenhuis af en toe beelden vrij uit de lijn. De meest recente onthulling? Een tapijt in de vorm van een gigantische rekening.

Vorige zomer raakte bekend dat de woonwinkel in zee zou gaan met Virgil Abloh. Op het vrijgeven van een foto van een rood tapijt met het woord “Blue” in verwerkt en een beeld van een herwerkte Frakta-tas na, werd er tot op heden niet veel over de langverwachte collectie gecommuniceerd.

Rode deurstop

Begin mei kwam er verandering in. Toen onthulde Virgil, die zich een van de populairste modeontwerpers van het moment mag noemen, in een livestream voor Ikea dat hij een rode driehoekige deurstop heeft ontworpen. Die kun je trouwens ook onder een stoel plaatsen om die tentoon te stellen als kunstobject. Hij dacht ook aan een transparant kastje met een rood handvat. Doorzichtige elementen zijn het handelsmerk van de man. Onlangs maakte hij nog een volledig transparante reiskoffer en de schoenen uit zijn zomercollectie zijn gemaakt van plastic.

Rekening

Tijdens het jaarlijkse IKEA-congres, de Democratic Design Days, op woensdag onthulde het merk de eerste officiële foto’s voor de komende Markerad-collectie. De deurstop en de opberger waren erbij, maar voor het eerst werd een tapijt getoond die op een gigantische rekening lijkt. “Virgil heeft het fantastische vermogen om met basismaterialen te werken en iets nieuws te creëren”, zei Henrik Most van de keten, die nauw samenwerkt met de designer. “Elk item is zowel een designobject als een stuk met een hoge artistieke waarde,” voegde hij eraan toe in het Zweedse Älmhult.

De collectie zal in 2019 in de winkelrekken liggen, een exacte datum is nog niet bekend.