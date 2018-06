Sprookje eindigt in halve finale: Thiem zwoegt maar mept Italiaanse stuntman uit Roland Garros

De Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) heeft zich vrijdag voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de finale van een grandslamtoernooi. Thiem versloeg in de halve eindstrijd op Roland Garros de ontdekking van het toernooi, de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 72) na twee uur en twintig minuten tennis in drie sets (7-5, 7-6 (12/10) en 6-1).

De 24-jarige Thiem sneuvelde de voorbije twee edities van Roland Garros telkens in de halve finales. De Oostenrijkse gravelspecialist liet voor het toernooi in Parijs zijn goede vorm al zijn door de ATP-toernooien in Buenos Aires en Lyon op zijn naam te schrijven. In Madrid verloor hij de eindstrijd van de Duitser Alexander Zverev (ATP 3), die hij dinsdag wel uitschakelde in de kwartfinales.

De 25-jarige Cecchinato was de verrassing van de voorbije twee weken. De Siciliaan, die voor dit toernooi nog nooit een duel op een grandslamtoernooi won, gaf toppers als Pablo Carreno-Busta (ATP 11), David Goffin (ATP 9) en Novak Djokovic (ATP 22) het nakijken.

Cecchinato kon het Thiem de eerste twee sets flink lastig maken. Maar de Oostenrijker kon de sets (7-5 en 7-6 (12/10)) toch telkens naar zich toetrekken. Vooral in de tiebreak van de tweede set was het nagelbijten. Cecchinato verprutste drie setpunten, Thiem had vijf setballen nodig om de set te kunnen uitserveren. In de derde set was de veer gebroken bij de Italiaan en kon de Oostenrijker de partij makkelijk uitspelen. Het eerste matchpunt volstond voor Thiem, 6-1.

Later deze namiddag spelen de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 6) en tienvoudig winnaar en nummer één van de wereld, de Spanjaard Rafael Nadal, de andere halve finale van Roland Garros.