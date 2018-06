Amal Clooney looft George bij uitreiking carrièreprijs: “Zijn lach doet me elke keer smelten”

George Clooney heeft in Hollywood de Lifetime Achievement Award gekregen voor zijn carrière in de filmwereld. Het hoogtepunt van de avond was de aangrijpende speech van Amal Clooney, de vrouw van de gevierde acteur/regisseur.

Barack Obama, Jennifer Aniston, Cate Blanchett, Diane Keaton, Julia Roberts, Bill Murray, Jimmy Kimmel en nog veel meer: de gastenlijst voor de grote avond van George Clooney was erg lang. De 57-jarige acteur/regisseur werd door het American Film Institute vereerd met de Lifetime Achievement Award, de ultieme bekroning voor een carrière waarin hij tal van memorabele filmrollen voor zijn rekening nam.

Onder meer de gewezen president van de VS nam er het woord voor de camera’s van Reuters. “Hij ziet er altijd beter uit dan ik en gaat beter om met grijs haar”, zei Obama. “Hij is een goede man, een goede vriend, een goede burger en een geweldige filmmaker.”

Toch was het vooral Amal Clooney, de advocate die getrouwd is met de acteur, die met haar speech de aanwezigen kippenvel bezorgde. “Voor gevangenen het woord voeren in een rechtbank vind ik makkelijker dan hier, in het publiek, over mijn man te spreken”, vatte ze aan.

“Ik heb George leren kennen toen ik 35 jaar was, toen ik me er eigenlijk bij neergelegd had dat ik een oude vrijster zou worden. Maar toen ontmoetten we elkaar… Vijf jaar later is hij de persoon die ik bewonder en de persoon wiens glimlach me elke keer doet smelten”, zei ze.

Het was merkwaardig genoeg pas een van de eerste keren dat Amal Clooney, met wie George in 2014 trouwde en een tweeling heeft, in het openbaar sprak over haar echtgenoot.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS