Markant Houthalen op uitstap in Genk

Houthalen-Helchteren - In het kader van een zinderend werkjaar gingen de dames van Markant Houthalen met hun zintuigen op wandel in de Vennenstraat in Genk

Genk is een melting pot waar cultuur design, gastronomie en geschiedenis op een dienblaadje wordt aangereikt.

Tijdens de Fingerfood route konden de deelnemers alvast proeven van deze diversiteit.

Na een heerlijke lunch ging het in de namiddag naar de bibliotheek van Genk voor de tentoonstelling van Leo Timmers. Het was een aangename verrassing!