Nainggolan krijgt Italiaans international naast zich op middenveld van Roma

AS Roma heeft zijn selectie versterkt met de 23-jarige middenvelder Bryan Cristante. De vijfvoudig Italiaanse international komt over van Atalanta.

De club van Radja Nainggolan huurt Cristante komend seizoen voor 5 miljoen euro. Wanneer aan bepaalde sportieve voorwaarden is voldaan, wordt automatisch een aankoopclausule geactiveerd ter waarde van 15 miljoen euro.

Cristante heeft met het bestuur van AS Roma een akkoord over een contract tot 30 juni 2023. “Ik ben heel tevreden want een transfer naar Roma was mijn doel. Ik heb er vertrouwen in dat ik deze club een grote bijdrage kan leveren”, zegt de aanwinst van de Romeinen vrijdag.

Afgelopen seizoen was de centrale middenvelder met negen competitiegoals en drie assists een belangrijke schakel in het elftal van Atalanta, dat de competitie op de zevende plaats beëindigde.

Cristante debuteerde in oktober 2017 voor de nationale ploeg. Hij telt inmiddels vijf caps achter zijn naam en speelde maandag nog 90 minuten in het oefenduel tegen Nederland (1-1).