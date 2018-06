Trump roept G7 op om Rusland weer toe te laten

“Rusland zou aan de onderhandelingstafel moeten zitten”, zei Trump vrijdag in Washington voor zijn vertrek naar de bijeenkomst van de zeven belangrijkste industrielanden in Canada.

Rusland maakte deel uit van de G8 maar werd in 2014 uit het intergouvernementeel forum gezet naar aanleiding van zijn annexatie van de Oekraïense Krim.

Het Kremlin reageert rustig op de uitspraken van de president. “Rusland is op dit moment gefocust op andere formats, die niets met de G7 te maken hebben”, aldus persagentschap Sputnik.

G7-top

Kort voor het begin van de G7-top van economische grootmachten was er al spanning ontstaan. De Franse president Emmanuel Macron zocht de confrontatie op met zijn evenknie in de VS na de invoerheffingen op staal en aluminium.

“Het maakt de Amerikaanse president niet uit of hij geïsoleerd staat. Ons maakt het evenmin wat uit om een verklaring van zes landen te ondertekenen als dat nodig zou zijn”, schreef Macron donderdag op Twitter. Hij deed dat zelfs, zeer uitzonderlijk, in het Engels.

The American President may not mind being isolated, but neither do we mind signing a 6 country agreement if need be. Because these 6 countries represent values, they represent an economic market which has the weight of history behind it and which is now a true international force https://t.co/UA86fcjozs