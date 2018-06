Olympisch wielerkampioene over het 'schuldgevoel' dat veel mama's kennen

De Britse baanwielrenster en Olympisch kampioene Laura Kenny bekent in een eerlijke post op Instagram dat ze zich vaak 'schuldig' voelt wanneer ze haar zoontje van negen maanden moet achterlaten voor een training.

Olympisch kampioene en Britse baanwielrenster Laura Kenny (26) post heel vaak foto's van fietsen en wielrennen, maar af en toe ook een glimp van haar negen maanden oude zoontje Albert. Onder een knuffelfoto met de kleine jongen vraagt ze zich af of het 'schuldgevoel' als mama ooit zal overgaan? "Recht van de training en meteen weer mama. Bad-en bedtijd. Negen maanden oud en ik voel me nog steeds schuldig wanneer ik hem moet achterlaten", post ze op Instagram.

De vele volgers van de wielrenster verzekeren haar dat dat schuldgevoel heel normaal is en dat de kleine Albert "alleen maar trots zal zijn op zijn mama als hij wat groter is". "Het schuldgevoel gaat nooit helemaal over", schrijft een andere mama. "Maar net dat maakt de momenten dat jullie samen zijn zo bijzonder!" Je schuldig voelen als je je baby achterlaat. Het is een gevoel waar duidelijk veel jonge mama's die weer moeten gaan werken mee worstelen.



De kans dat de kleine Albert de liefde voor fietsen heeft meegekregen bij de geboorte is groot. Laura Kenny is getrouwd met Olympisch wielerkampioen Jason Kenny. Albert is het eerste kindje van het koppel.