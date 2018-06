Make-upartieste van Victoria Beckham deelt haar tips om er jonger uit te zien

Modeontwerpster Victoria Bekcham (44) kiest tegenwoordig voor natuurlijke make-up, die haar een frisse look geeft. Visagiste Wendy Rowe werkt al jaren met haar samen en verklapt aan lifestylesite Byrdie haar ultieme tips om er jonger uit te zien.

Lippen

De lippen van Victoria Beckham zien er vol en gezond uit, maar dat heeft volgens Rowe niet met injecties te maken. De visagiste omlijnt haar lippen subtiel om ze volumineuzer te doen lijken. Vervolgens vertrouwt ze op de Lip Colour Contour van Burberry. Dit product laat de kleur van je lippen heel natuurlijk en ziet er niet uit als lippenstift, maar is wel geschikt om je mond te vorm te geven. Als laatste brengt ze een beetje gloss aan op de bovenlip, zo lijkt die nog een tikkeltje voller.

Lip Colour Contour - 34 euro

Wenkbrauwen

Vroeger was de voormalige Spice Girl fan van rechte wenkbrauwen, nu geeft ze de voorkeur aan subtiele wenkbrauwbogen. Dit maakt haar blik meer open en creëert een ongeforceerd anti-aging effect.

Oogmake-up

Een smokey eye is onmisbaar voor de ontwerpster, al gaat Rowe nu voor een zachtere versie. “We doen donkere kohl rond de basis van de wimperlijn, maar houden het ooglid vrij. Vervolgens brengen we verschillende laagjes mascara aan voor superlange, volumineuze wimpers”, geeft de artieste mee. Nog een tip: gebruik een beige eyeliner om het oog optisch te vergroten en onthoud dat te zware make-up een harde look geeft en een verouderend effect heeft.

Ga eens voor beige eyeliner - YSL - 34,90 euro

Fond de teint

Vergeet zwaar contouren à la Kim Kardashian, dat is passé. Ga voor een heel natuurlijke, vloeibare foundation met een licht reflecterend effect. Werk af met een beetje blush voor een jeugdige blos.

Algemene huidverzorging

Een goede verzorging is de basis van deze natuurlijke look. Victoria Beckham gebruikt hiervoor het Radiance Recharge System van Sarah Champman. Dit is een tiendaagse kuur met ampoules die op verschillende manieren inwerken op de huid. Het opzet: op een dag één, drie en negen gebruik je een Lactic Micropeel om de huid glad te maken en algemeen op te fleuren. Op dag twee, vijf en zeven ga je voor extra vitamine C om de helderheid van de huid een boost te geven. Op de laatste dag zou de hyaluronale formule een stralende gloed helemaal afwerken.