Haalt Belgisch team met chef Lode de Roover de finale van Bocuse d’Or?

Het is al sinds 1999 geleden dat een Belgische kok nog eens de top drie haalde in de prestigieuze Franse kookwedstrijd Bocuse d’Or. Het is aan de Vlaamse chef Lode de Roover om die impasse te doorbreken. Op 11 juni neemt hij de eerste horde: hij moet in de top tien van Europa geraken om in januari te mogen deelnemen aan de grote finale.

Je zou de Bocuse d’Or de Olympische Spelen van de gastronomie kunnen noemen: de winnaar geniet wereldfaam, maar eerst moet er stevig getraind worden. Dat laatste doen chef Lode de Roover van restaurant Fleur de Lin en zijn commis Piet Vande Casteele al sinds het najaar van 2017. Tot vijf dagen per week koken ze in het Flanders Food Faculty Trainingscentrum, waar een exacte kopie van de wedstrijdkeuken staat. Ze hebben een met Jo Nelissen, docent aan de Brugse hotelschool Spermalie, een ‘bondscoach’ die hen traint. En achter de schermen komt ook Peter Goossens - jurylid in de Europese finale - regelmatig proeven en bijsturen. Als voorzitter houdt hij zich bezig met de organisatie en de internationale contacten van ons team.

Lode De Roover

Dat ‘Nationaal Culinair Team’ kreeg in december nog 600.000 euro van Vlaams Minister van Toerisme Ben Weyts. Behoorlijk wat geld, als je bedenkt dat de winnaar van de wedstrijd 20.000 euro krijgt. Er wordt gehoopt dat een podiumplaats zich zal terugbetalen in meer toeristen voor Vlaanderen: “Zes procent stemt zijn reis enkel en alleen af op het culinaire aanbod. Een medaille in zo’n prestigieuze wedstrijd kan die mensen lokken”, klonk het toen bij Toerisme Vlaanderen.

Maar voor het zover is, moeten de Roover en Vande Casteele eerst nog langs de Europese finale: maandag 11 juni koken ze tegen twintig team uit andere Europese landen. Enkel de tien beste landen, mogen in januari meer naar Lyon voor de wereldfinale. Dinsdag 12 juni weten we of ze het gehaald hebben.

Hoe verloopt de Bocuse d’Or wedstrijd?

De internationale culinaire wedstrijd Bocuse d’Or, gestart door de Franse sterrenchef Paul Bocuse in 1987, wordt officieus als het wereldkampioenschap koken beschouwd. De uiteindelijke wereldfinale, waarin 24 landen vertegenwoordigd zijn, vindt om de twee jaar plaats in Lyon. Alle chefs die deelnemen, moeten in 5 uur en 35 minuten een voor-en hoofdgerecht maken voor 14 personen. De producten die ze moeten gebruiken, zijn vooraf vastgelegd.

De Belgische podiumplaatsen:

1999: brons voor Ferdy Debecker

1997: zilver voor Roland Debuyst

1993: brons voor Guy Van Cauteren

1991: brons voor Gert Jan Raven

1989: zilver voor Pierre Paulus

1987: brons voor Michel Addons