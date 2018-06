Leraar godsdienst opgepakt: hij verkocht drugs aan leerlingen

De godsdienstleraar van twee scholen in Péruwelz is opgepakt. De man wordt ervan verdacht drugs te hebben verkocht aan drie leerlingen van het tweede middelbaar.

Het waren collega’s van M.G. aan het Atheneum van Péruwelz die hoorden waaien dat er drugs verkocht werden in de school. Ze waren daarom extra waakzaam en voerden in alle stilte hun eigen onderzoek voor ze de politie op de hoogte brachten.

M.G. zou drugs verkocht hebben aan drie leerlingen van het tweede middelbaar, waar hij in de lagere school les aan gegeven had. Het zou gaan om meerdere soorten drugs, waaronder de zogenaamde ‘verkrachtingsdrug’. De betrokken leerlingen werden verhoord door de politie.

De betrokken godsdienstleraar was geen vast benoemde leraar van de school. Hij gaf wel les aan twee gemeentelijke scholen in Péruwelz. In het Atheneum van de Waalse gemeente benadrukken ze dat behalve de drie leerlingen en de leraar niemand iets te maken heeft met de feiten.

Het parket van Bergen heeft de arrestatie van de leraar bevestigd. Hij wordt verdacht van overtreding van de wet rond de verkoop van drugs, met als bezwarende factor dat hij verkocht aan minderjarigen.