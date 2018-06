VIDEO. Viel het nieuwe Hasseltse stadhuis al ten prooi aan vandalen? "Crapuul eerste klas!"

Hasselt - De gigantische spiegelwand van het nieuwe Hasseltse stadhuis viel ten prooi aan graffiti-artiesten. Zo lijkt het toch als we onderstaande video mogen geloven. In werkelijkheid blijkt het echter te gaan om een promostunt van een Hasselts videobedrijf.

Het was even slikken toen de video en het bericht op Facebook opdook.

"Hasselt. De stad waar alles groots en overdreven is. Stad zonder smaak maar, Hasselt heeft het. Ja, Hasselt heeft het! Crapuul eerste klas. Schandalig, respectloos volkje. Nog niet in gebruik genomen et voilà, stempeltje gedrukt. Typisch Hasselt, foei foei foei."

Gelukkig blijkt het te gaan om een promofilmpje voor het videobedrijf Fresh Cut Video. Knap gemaakt in ieder geval.