Leerlingen van GBS De Herik Henis doen mee aan Vlajo talentenstage

Henis

Tongeren - Donderdag 7 juni namen de leerlingen van het vijfde leerjaar in Henis deel aan een uniek project van Vlajo (Vlaamse jonge ondernemers). De kinderen van het vijfde oefenden een namiddag lang een job (een soort stage) uit in de Albert Hein in St-Truiden.

Om de stage voor te bereiden werkten de leerlingen in de klas rond hun eigen kwaliteiten en die van hun klasgenoten. Uiteindelijk kozen ze op basis van hun eigen kwaliteiten voor een taak die ze een halve dag wilden uitvoeren. Op die manier wil de school de leerlingen ook laten ervaren waarom het belangrijk is - om rekening te houden met kwaliteiten bij het maken van een keuze. De combinatie van interesses en persoonlijke kwaliteiten leidt vaak tot sterkere keuzes. Dat geldt uiteraard ook bij het maken van een studiekeuze.

Zo kregen de leerlingen de kans om aan den lijve te ondervinden wat het betekent om een job uit te voeren. Ze werden begeleid door medewerkers van het warenhuis, maar mochten zelf alle taken uitvoeren zoals directietaken, rekken aanvullen, in de bakkerijafdeling helpen, de kassa doen, enzovoort. De mensen die hun boodschappen aan het doen waren vonden het wel leuk om door jonge kinderen geholpen te worden.

In totaal namen er vandaag 750 leerlingen van het derde graad onderwijs deel aan het Vlajo project in alle Albert Hein winkels in Vlaanderen.