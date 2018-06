In dit pretpark staat alles in het teken van... kaas

In Imsil, de kaasstreek in Zuid-Korea zijn de Zuid-Koreanen zo trots en verzot op het product, dat ze er een heus kaaspretpark geopend hebben. Je kan er kaas eten, kaas maken en alle attracties doen kaasliefhebbers watertanden.

Tot 1958 hadden ze in Korea nog nooit kaas geproefd. Het is pas toen een Belgische priester in Imsil, Zuid-Korea geiten begon te kweken en kaas begon te maken, dat de Zuid-Koreanen als een blok voor kaas zijn gevallen.

En om te vieren dat kaas eindelijk deel uitmaakt van hun gastronomie, hebben de Zuid-Koreanen in Imsil een kaaspark geopend. Een heus pretpark zelfs.

Bezoekers leren er alles over kaas, ze kunnen er uiteraard kaas proeven en ook zelf maken. Er zijn ook attracties. Je glijdt langs grazende geiten naar Cheese Playland, kunt er (plastieken) koeien melken, of je wandelt langs kartonnen figuren en gebouwen in de vorm van kaas. Er is uiteraard ook een kaasrestaurant en zelfs een kaaslabo waar geëxperimenteerd wordt met kaas.



Alles voor de liefhebbers dus! Zowel van kaas, als van niet alledaagse themaparken. Of voor liefhebbers van Zwitserland, want het park ligt in het groen en is gebouwd naar voorbeeld van het sprookjesachtige Zwitserse dorpje Appenzell.

