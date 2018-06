Brugse leerlingen op uitwisseling in Tongeren

Tongeren - Leerlingen van het Sint-Franciscus - Xaveriusinsituut in Brugge brachten dinsdag 5 juni een bezoek aan Tongeren. Het is een uitwisselingsproject met Viio Tongeren. De 40 leerlingen van de Brugse school werden aan het station verwelkomd door de leerlingen van Viio in het West-vlaams en het Tongers. Waarna zij samen optrokken onder de Viio vlag naar de Basiliek met voorop en achteraan 1 Romeinse soldaat.

Tijdens de lessen godsdienst en Latijn hebben de eerstejaars Latijnse van beide scholen aan dit project gewerkt .

Ze hebben het Teseum bezocht en een tentoonstelling opgebouwd met eigen creaties van de waardevolle voorwerpen. In de Basiliek hadden de leerlingen contact via skype met de school in Brugge .

Daarna werden zij in groepen verdeeld en kregen de Brugse leerlingen uitleg van de leerlingen van viio over de mooie bezienswaardigheden van Tongeren .