Mode Yves Saint Laurent kondigt de lente van de cowboys aan

De zomer moet nog beginnen, maar in modeland denken ze al aan volgende lente. Het Franse modehuis Yves Saint Laurent onder de creatieve leiding van Anthony Vaccarello stelde woensdag de mannenmodelijn voor komend voorjaar voor. De focus daarin ligt op de hedendaagse cowboy en een vleugje inspiratie uit de wereld van de disco. De modellen op de zwarte, marmeren catwalk droegen cowboylaarzen en kledij met typische western accenten. Die past trouwens goed samen met zilverkleurige stuks, die knipogen naar Studio 54, een hippe club in het New York van de jaren 70. Tijdens het defilé zat veel bekend volk front row in het Liberty State Park. Onder hen topmodel Kate Moss, actrice Julianne Moore en zangeres Lauren Hill met haar dochter.