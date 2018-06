Spectaculaire daling aantal geboortes in Limburg

Hasselt - Het aantal geboortes in Vlaanderen is in 2017 met 2,2 procent gedaald. De daling doet zich voor in alle provincies, maar is het sterkst in West-Vlaanderen (-4,5%) en Limburg (-3,8%). Dat blijkt uit de geboortecijfers van 2017, die vandaag werden vrijgegeven door Kind en Gezin. Nog opmerkelijk: moeders zijn bij de bevalling steeds ouder en steeds vaker niet van Belgische komaf.

Er werden in 2017 meer jongens dan meisjes geboren (51,1% versus 48,9%). In totaal registreerde Kind en Gezin 65.308 geboorten in Vlaanderen. Dat zijn er 1.495 minder dan in 2016 of een daling van 2,2 ...