Porte en Quintana gaan strijd aan in 82e editie Ronde van Zwitserland, wat kunnen Van Avermaet en Gilbert?

Brussel - Zaterdag opent de 82e Ronde van Zwitserland met een 18 kilometer lange ploegentijdrit in Freuenfeld. De Zwitserse voorbereidingswedstrijd op de Ronde van Frankrijk gaat op zoek naar een opvolger voor Simon Spilak. Voor die eindzege lijken Richie Porte en Nairo Quintana de grote kanshebbers. Ook wereldkampioen Peter Sagan hervat de competitie in Zwitserland.

Samen met het Critérium du Dauphiné is de Ronde van Zwitserland de koers bij uitstek om de vorm richting Ronde van Frankrijk nog aan te scherpen. Toch is volgens de statistieken de kans klein dat de winnaar in Zwitserland binnenkort ook in Parijs op het hoogste schavot zal staan. De laatste die de dubbel lukte was Lance Armstrong in 2001, maar zijn resultaten uit die periode zijn geschrapt. Dan moeten we al teruggaan naar 1974, toen Eddy Merckx zowel de Ronde van Zwitserland als die van Frankrijk won.

Opvallende statistieken die duidelijk geen invloed hebben op het gemoed van Richie Porte en Nairo Quintana. De twee speerpunten van BMC en Movistar zien de Ronde van Zwitserland als de ideale laatste stap richting succes in de Tour. Zowel de Australiër als de Colombiaan hebben zich in stilte voorbereid op de Tour. Porte werd eind april nog derde in de Ronde van Romandië en kwam daarna niet meer in actie. Quintana verdween op zijn beurt twee volle twee maanden uit competitie. Zijn laatste koersdag dateert al van 7 april, de laatste etappe in de Ronde van het Baskenland. Als grote uitdagers van de twee topfavorieten kunnen we onder andere de namen Jakob Fuglsang (Astana), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Wilco Kelderman (Team-Sunweb) en Ion Izagirre (Bahrein-Merida) noteren.

Ook tweevoudig winnaar (2015 en 2017) Simon Spilak is van de partij. Een derde overwinning zou de renner van Kautsha op één zege van de Italiaanse recordhouder Pasquale Fornara brengen. Die won de Ronde van Zwitserland vier keer in de jaren vijftig. De enige die Fornara zou kunnen bijbenen is Rui Costa. De Portugees won van 2012 tot 2014 drie keer op rij, maar werd dit jaar niet geselecteerd door zijn ploeg Team Emirates. Naast Spilak is Roman Kreuziger de enige ex-winnaar (2008) die zaterdag aan de start staat.

Het parcours in Zwitserland is minder zwaar dan dat van de Dauphiné, maar met twee aankomsten bergop en heel wat tijdritkilometers zal een ronderenner ongetwijfeld aan het langste eind trekken. Op de openingsdag krijgen de renners een ploegentijdrit voorgeschoteld. Met zijn 18 kilometer is de ploegentijdrit wel een stuk korter dan de 34 kilometer lange proef op dag vier van de Tour. Ook op de slotdag staat er nog een individuele tijdrit van 34 kilometer gepland. Verder zullen de vijfde en zevende etappe, telkens met een aankomst bergop, het klassement bepalen.

Geen Ronde van Zwitserland zonder heel wat Belgische inbreng. Na Zwitserland met 23 eindzeges en Italië met 19 eindzeges heeft België met acht stuks de meeste overwinningen op zak. Aan Belgische zijde is het dit jaar vooral uitkijken naar de prestaties van Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert. De twee ervaren Belgen reden onlangs de Hammer Series en zullen in Zwitserland ongetwijfeld willen testen of ze de komende Ronde van Frankrijk ritwinstwaardig zijn. Lotto Soudal kleurt met vijf renners het meest zwart-geel-rood. Tim Wellens wordt naar voren geschoven en krijgt landgenoten Bjorg Lambrecht, Nikolas Maes, Maxime Monfort en Jasper De Buyst aan zijn zijde. Bij Quick-Step Floors krijgt Gilbert het gezelschap van Iljo Keisse, Tim Declercq en Yves Lampaert. Met Sep Vanmarcke (Education First), Maarten Wynants (LottoNL-Jumbo), Stijn Vandenbergh (AG2R), Julien Vermote (Dimension Data), Edward Theuns (Team Sunweb), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) en Steff Cras (Katusha) staan er ook nog zeven eenlingen aan de start.