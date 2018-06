Voedingsdeskundigen trekken aan de alarmbel: "Gezond eten wordt een obsessie"

"We eten te veel met ons hoofd omdat onze buik vol angsten zit", schrijft Le Soir. Gezond eten zit in de lift, maar we moeten opletten dat we het niet te goed willen doen allemaal.

In Le Soir trekt André Van Gossum van het Erasmusziekenhuis in Brussel aan de alarmbel. Hij is gastro-enteroloog en merkt hoe zijn patiënten steeds obsessiever met gezonde voeding bezig zijn.

Het was nooit makkelijker om bijvoorbeeld glutenvrije of lactosevrije alternatieven te vinden en volgens studiebureau GfK hebben 48 procent van de gezinnen al glutenvrije producten gekocht. Naar schatting zou 1 à 2 procent van de Belgische bevolking aan glutenintolerantie lijden, en dus is de keuze voor glutenvrije producten vaak een persoonlijke keuze. "Heel veel patiënten die ik zie, laten spontaan gluten of lactose omdat ze zich daardoor beter voelen of meer energie hebben. Maar heel vaak is er geen medische reden om dit te doen."

Obsessie

"Mensen zijn te obsessief bezig met wat ze wel, en vooral niet mogen eten, en zijn bang dat ze ziek zullen worden als ze eens zondigen. We eten te veel met ons hoofd, omdat onze buik vol angsten zit", vertelt ook diëtiste Violaine Colonius in een interview met de Franstalige krant.

En daar moeten we echt wel mee opletten, schrijft Le Soir en bevestigt ook voedingsexperte An Vandeputte in 'De Wereld Vandaag' op Radio 1. "Als je hoort dat mensen al niet meer naar feestjes gaan omdat er niet gezond gegeten wordt, dan is dat een jammerlijke evolutie. Het begint ons sociaal leven te doorkruisen."

Orthorexia

Zowel Le Soir als ook An Vandeputte laten de term 'orthorexia' vallen. Een stoornis die zich voordoet als iemand zich slecht voelt bij strenge eetregels die hij of zij zichzelf oplegt. "Klinisch zie ik drie vormen van orthorexia", aldus An Vandeputte op Radio 1. "Mensen die heel gezond willen eten. Bijvoorbeeld heel veel fruit eten, maar tegelijk een veel te eenzijdig voedingspatroon creëren. Een tweede groep ontwikkelt een eetwijze vanuit een spirituele dimensie. Ze gaan puur eten vanuit een soort geloof. Ten slotte zijn er de mensen die echt anorectisch bezig zijn, een afkeer van eten ontwikkelen."

Variatie



Té is nooit goed, en zeker niet als het over eten gaat. "'Eet minder gluten, maar volg geen strikt glutenvrij dieet', zeg ik aan mijn patiënten die gevoelig zijn voor gluten", aldus gastro-enteroloog Van Gossum. "Variatie in je voedingspatroon is het allerbelangrijkste."

"Laten we snel weer wat gewoon doen", besluit ook An Vandeputte. "De actieve voedingsdriehoek is een uitstekende en realistische richtingwijzer. Hou je aan drie maaltijden per dag en twee tussendoortjes."

Eet gerust gezonder dus, maar steek niet té veel tijd, energie én geld in te gezond willen doen.