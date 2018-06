Dolgedraaide Houthalenaar voor Hasseltse rechtbank na roofmoord op thuisverzorgster

Houthalen-Helchteren - “Ik herinner het me niet meer. Ik probeer het ook te vergeten”, mompelde Houthalenaar Lahcen M. (48) vrijdagochtend, op de vragen van de Hasseltse correctionele rechtbank wat er zich op 11 februari 2016 in Heusden-Zolder heeft afgespeeld. Voor een resem van aanklachten staat hij hier terecht: van roofmoord, poging moord, diefstal met braak tot het veroorzaken van een ongeval. Dolgedraaid was hij die dag uit het Sint-Franciskusziekenhuis ontsnapt, binnengedrongen in een huis en had daar een gehandicapte vrouw, haar bejaarde moeder en hun thuisverzorgster met paaltjes van de ziekenhuisparking aangevallen. De gehandicaptenhulp uit Kinrooi zou het niet overleven, de 49-jarige vrouw in de rolstoel kon gered worden maar is er mentaal en fysiek erg op achteruitgegaan.

Begonnen was het allemaal in de nacht van 10 op 11 februari 2016, toen de buurman van Lahcen M. zag dat hij zich vreemd gedroeg en zijn huis aan het natspuiten was. Met broer M. had hij hem daarop naar ...