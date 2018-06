Echtgenoot reageert voor het eerst op de dood van Kate Spade

Andy Spade, de echtgenoot van de Amerikaanse handtassenontwerpster Kate Spade, heeft voor het eerst gepraat sinds haar plotse dood. In een statement voor showbizzblad People bevestigt hij dat ze aan een depressie leed.

“Kate was de prachtigste vrouw ter wereld. Ze was ook de liefste persoon die ik kende en 35 jaar lang mijn beste vriendin. Mijn dochter en ik zijn kapot van het verlies en kunnen het leven zelfs niet vatten zonder haar. We zijn diepbedroefd en missen haar ontzettend hard”, aldus de 55-jarige Andy Spade.

Depressie en angst

De man wijdde ook uit over de recente gezondheidsproblemen van Kate. “Ze leed al jaren aan een depressie en angststoornis. Ze zocht actief hulp en werkte nauw samen met haar dokters om de ziekte te behandelen. We hadden de avond voor haar dood nog contact en ze klonk gelukkig. Er waren geen signalen dat ze zichzelf van het leven zou ontnemen. Het was een complete shock, ze vocht tegen haar demonen.”

Andy en Kate Spade in 2014 Foto: Isopix

Huwelijk in het slop

Haar echtgenoot en zakenpartner bevestigde in zijn statement ook de geruchten rond huwelijksproblemen. “De voorbije tien maanden woonden we apart, maar wel maar een paar straten van elkaar. Onze dochter Frances Beatrix (13) woonde bij ons allebei en we zagen of spraken elkaar elke dag. We aten nog samen en gingen samen op vakantie. Onze dochter was onze prioriteit. We waren niet officieel gescheiden en hadden ook geen plannen om dat te doen. We waren beste vrienden die door een moeilijke periode probeerden te komen. We hielden zielsveel van elkaar - we hadden gewoon een pauze nodig.”

Het levenloze lichaam van Kate Spade (55) werd dinsdag aangetroffen in haar appartement in New York. Volgens haar man waren er trouwens geen zakelijke problemen die de haar tragische dood hebben uitgelokt. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Lees ook: Modewereld reageert verslagen op de dood van ontwerpster Kate Spade