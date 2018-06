Tom Dice heeft relatie met Kato van ‘Idool’

Tom Dice (28) heeft sinds enkele weken een relatie met Kato Callebaut (26), het meisje met de ukelele dat opviel in ‘Idool’. Dat blijkt uit foto’s van de twee op Instagram, en ze bevestigen het ook in Het Laatste Nieuws. “Dit voelt zo goed, we gaan ervoor”, klinkt het.

Tom Dice, in 2010 zesde op het Songfestival.

Het lijkt wel voorbestemd: Tom Dice raakte bekend met zijn gitaar, Kato met haar ukelele. Allebei werden ze tweede in respectievelijk tv-programma’s X-Factor en Idool. En ze schreven al meerdere nummers samen. Nu is de vonk overgeslagen.

“We kennen elkaar al lang”, zegt Tom Dice - in 2010 zesde op het Eurovisiesongfestival met Me & My Guitar - in Het Laatste Nieuws. “We schoten altijd goed met elkaar op, maar we hadden nooit gedacht dat dit zou gebeuren. Op de momenten dat onze paden in het verleden kruisten, waren we vaak allebei niet vrij. Het kon toen niet.”

Maar enkele weken geleden kon het wel, tijdens het schrijven van liedjes samen. “Ik doe dat graag met haar, want ik heb haar altijd een begenadigd schrijfster gevonden. De sfeer tussen ons zat altijd goed en dus zijn we ook buiten de studio wat meer met elkaar beginnen omgaan. Op een van die avonden hebben we beslist ervoor te gaan. Het voelt prettig, ik ben heel blij.”

Dinsdag staan de tortelduifjes samen op het podium tijdens Marathonradio op MNM. “Het is nog pril, maar onze vrienden zijn op de hoogte en we willen het niet langer verstoppen.”

Kato werd in 2011 tweede in ‘Idool’.