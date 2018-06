3.500 peper- en zoutvaatjes besteld, elf peperdure sekspoppen geleverd: “Wat moeten we hiermee doen?”

De Antwerpse vzw ArmenTeKort kreeg te maken met een heel bizarre vergissing. In plaats van de 3.500 peper- en zoutvaatjes die ze bestelden, kregen de medewerkers elf dure sekspoppen toegestuurd. “Onze werking draait wel rond buddy’s, maar niet rond dít soort buddy’s”, krabt Saan Van Elsen zich in het haar.

De vzw ArmenTeKort zet zich sinds 2014 in voor mensen in kansarmoede. “Onze werking draait rond zogenaamde buddy’s”, vertelt Saan Van Elsen (23). “Daar stappen ‘kansrijke’ mensen in een tweejarig traject ...