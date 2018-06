Een goede voorbereiding is het halve werk, ook als u op vakantie vertrekt. Zeven tips om straks zorgeloos op reis te vertrekken.

1. Vergeet uw bankkaart niet

Of u nu cash geld meeneemt of niet, neem ook uw bankkaart(en) mee op reis. Die zijn niet alleen handig en veilig maar ook goedkoop in het gebruik. Binnen de eurozone kunt u ...