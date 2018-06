Officieel: Siebe Schrijvers ruilt KRC Genk voor Club Brugge

Het is nu ook officieel: Siebe Schrijvers (21) verlaat KRC Genk en gaat aan de slag bij landskampioen Club Brugge. Met de overgang is een bedrag van ongeveer drie miljoen euro (plus bonussen en percentage op doorverkoop) gemoeid. Schrijvers tekende in het Jan Breydelstadion een contract voor vier seizoenen. “Het duurde even, maar ik ben blij dat mijn overgang in orde is gekomen”, zegt hij op de site van blauw-zwart. “Volgend seizoen hoop ik dat we samen heel wat mooie momenten kunnen beleven in de competitie en de Champions League. Ik kijk er al naar uit om de ploeg te leren kennen in de voorbereiding.”