OVERZICHT. Nieuw erfenisrecht vanaf september: Wat verandert er?

Hasselt -

Op 1 september wijzigt het erfrecht. Dat is niets te vroeg, want de meeste regels dateren al van in de tijd van Napoleon en zijn ruim 200 jaar oud. Het traditionele gezin van vroeger is niet langer de norm. Door de nieuw samengestelde gezinnen, bewuste vrijgezellen en pleeggezinnen was het hoog tijd voor een update om de dikke laag stof van het wetboek te blazen.