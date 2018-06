Vrees voor aanslag in Waalse school: vrouw vergiftigd, leerlingen geëvacueerd

Een school in de Waalse gemeente Perwez is ontruimd nadat een vrouw er vergiftigd is geraakt. Uit vrees voor een aanslag werden alle leerlingen geëvacueerd en ging het bomalarm af. Ze konden intussen terug naar hun klas.

De vrouw raakte vrijdagochtend rond 7.40 uur vergiftigd in het gebouw van de Jean-Paul II-school in Perwez, in de provincie Namen. De leerlingen van de school werden meteen geëvacueerd. Ze werden door de lokale politie in veiligheid gebracht in de sporthal.

“We weten nog niet zeker wat er aan de hand is”, zegt burgemeester André Antoine in L’Avenir. “Ze is met de ziekenwagen weggebracht.”

De politie doorzocht de school met honden en trof geen explosieven aan. De leerlingen mochten rond 10 uur terug naar hun klas.