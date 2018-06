Voetbalbond keurt naamsverandering Lyra-Lierse goed

Lier - De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de naamsverandering van K. Lyra T.S.V. in K. Lyra-Lierse goedgekeurd. Dat schreef de amateurclub uit Lier donderdag op haar Facebookpagina.

“De KBVB meldde ons zopas dat ze ermee akkoord gaan dat wij de naam “Lierse” in onze clubnaam opnemen! Wij zijn dan ook erg blij dat we zo als club de traditie en de geschiedenis van het hele Lierse voetbal verder kunnen doen leven”, kondigde K. Lyra-Lierse aan.

Om de kerk in het midden te houden, besliste de KBVB de combinatie Lierse SK gedurende vijf jaar uit het voetbal te weren. “Een compromis waar we ons bij neerleggen en we kijken er nu al naar uit om binnen 5 jaar ook de “SK” terug te verwelkomen”, aldus de club die ontstaan is na een “huwelijk” tussen voetbalclub Lyra en supportersvereniging Lierse Voor Altijd.

Hoewel de club vooral Lierse voetbalfans wil aanspreken, blijft de maatschappelijke zetel in Berlaar. Niet Lier, maar Berlaar moet vermeld worden op officiële bondscorrespondenties.

Op 13 juni houdt K Lyra-Lierse om 20 uur een infoavond in Berlaar om op alle vragen van de supporters te antwoorden.