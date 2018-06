Gasfles, rubberen darmpje en een aansteker: zo gaan plofkrakers te werk

Uiterst professioneel en razendsnel met een minimum aan materiaal. Zo zijn de plofkrakers in Kinrooi, Buggenhout en Tielt-Winge vermoedelijk te werk gegaan. Meer dan een gasfles en een aansteker hebben ze niet nodig om in enkele minuten honderdduizenden euro’s buit te maken.

De methode wordt al een tijdje gebruikt in Duitsland, Engeland en Nederland. In het holst van de nacht pompen de plofkrakers met een klein darmpje gas in de automaat. Ze doen dat via de geldsleuf of een andere opening. Zodra de machine volgelopen is, wordt het gas tot ontploffing gebracht.

LEES OOK: Zelfde regenjassen, zelfde explosieven: plofkraken wellicht werk van één bende

“Omdat ze zo weinig materiaal bij zich hebben, laten ze ook amper sporen na”, vertelt Thomas Jungbluth, van de Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen aan Die Welt. Om de machine tot ontploffing te brengen hebben ze vervolgens niet meer nodig dan een simpele aansteker. Sommige Duitse bendes gebruiken een spoor van benzine dat dienst doet als lont. Soms gebruiken ze ook een elektronisch ontstekingsmechanisme, één vonkje van een autobatterij is al voldoende.

Archiefbeeld: Met een darmpje pompen de plofkrakers de machine vol gas. Foto: SWR

Het gas dat veelal gebruikt wordt bij zo’n plofkraken is acetyleen. Ook in ons land zouden de dieven dat gas gebruikt hebben, aldus een bron aan Het Laatste Nieuws.

Dat gas is uiterst ontvlambaar en explosief. Samen met zuivere zuurstof wordt het veel gebruikt wordt bij laswerken. Een voordeel van acetyleen, ook wel bekend als ethyn, is dat het een ‘brede explosiegrens’ heeft. Gemengd met lucht ontploft het gas bij concentraties vanaf 2,5 tot 82 procent. Dat maakt dat de krakers lukraak het gas in de automaat laten lopen en dat het zonder al te veel rekenwerk ontploft.

Doe-het-zelf

Het gas vinden is niet moeilijk, het is te koop bij veel speciaalzaken voor doe-het-zelvers. De darm om het gas in de machine te laten lopen? Die vind je in iedere dierenzaak bij de aquariumafdeling.

In Rusland zijn sommige dieven nog primitiever te werk gegaan. Daar werden geldautomaten al opgeblazen met propaangas en zelfgemaakte ammonium-nitraatbommen, al zijn daar de meeste automaten daar vaak niet beveiligd met verfbommen.

Enorme buit, verfbom verschalkt

De buit is in ons land ieder keer navenant geweest. In Buggenhout ging het trio dieven aan de haal met 250.000 euro, bij de kraak in Kinrooi hadden de dieven te veel gas gebruikt hadden, het geld vloog toen in het rond waardoor ze een deel van de buit hebben achtergelaten. Ook wordt de verfbom, die het geld moet besmeuren en onbruikbaar maken, door de kracht van de ontploffing uit de automaat geblazen.

In een reportage van het Duitse SWR is te zien hoe de gangsters in Duitsland te werk gaan.