Dries Mertens verdedigt Wilmots, twijfelt aan de “Belgische filosofie”, begrijpt Radja en: “Scudetto of WK? Euh...”

Ruben Van Gucht was onlangs te gast bij Dries Mertens in Napels voor het programma ‘God in Napels’ op Een. Hij sprak er open over onder andere de Rode Duivels. En dat leverde enkele opvallende passages op.

“Ik heb het gevoel dat we verder staan met de ploeg, zeker als ik individueel kijk. Daarom staat de ploeg nog niet verder en daaraan moeten we hard werken. Dat moet op punt staan”, aldus Mertens. “Maar wat is de visie van het Belgische voetbal? Nederland, dat is de 4-3-3. Over de flanken, heel aanvallend voetbal. Spanje is gewoon het spel van Barcelona en Real. Balbezit, kortjes passjes, iedereen in de bal, diepte zoeken, flankspelers die erover komen. Maar wat is de filosofie van België?”

“Italië is... Ik merk dat echt aan al die spelers. De nul houden en dan zien we wel of we scoren. Maar verliezen doen we niet. Ik vind dat wij een identiteit missen. Dat is moeilijk, maar toch. Hoe gaan wij spelen? Ik denk dat zoiets bij de jeugd moet beginnen”, stelt de sterspeler van Napoli.

Een wijntje...

Bij de Rode Duivels hamert bondscoach Roberto Martinez op gezondheid. Zo is de Spanjaard zelf geen roker en drinker. Wie weet botste het daar wel met Radja Nainggolan. Maar hoe zit dat eigenlijk bij Napoli? “Wij zijn daar minder mee bezig”, geeft Mertens toe. “Bijvoorbeeld de dag voor de wedstrijd staat er bij ons op tafel wijn. Onze trainer (toen nog Maurizio Sarri, red.) is de grootste roker die er is. Ik vind ook dat van een topsporter mag niet drinken... Natuurlijk moet je niet te veel drinken, alles met mate. Maar af en toe eens stoom aflaten, zeker na een match. Dat is positief hé.”

En dan, de ambities voor het WK. “We geloven er enorm in dat wij wereldkampioen kunnen worden en we gaan er ook alles aan doen”, zegt Mertens. “Maar ik lees dat België het WK moet of zeker kan winnen. Rustig, laten we match per match bekijken. We hebben de kwaliteiten en we hebben er goesting in. De kritiek op Marc Wilmots? Ik vind dat heel jammer. Voor mij heeft hij wel opnieuw discipline in de groep gebracht. Hij krijgt te veel stront over zich heen want hij heeft iets moois neergezet.”

“Hij bracht naast discipline ook sfeer. Er was een tijd dat ik aankwam bij de nationale ploeg dat de Walen en Vlamingen aan aparte tafels zaten. Dat heeft Marc veranderd. De sfeer nu? Die is echt goed, al een paar jaar. Maar wij wonen in een klein land met drie talen en dus doen wij alles in het Engels. En dan zijn er een paar jongens die niet alles begrijpen (lacht). Dat is zo stom aan ons land.”

... en een dilemma

De slotvraag voor Mertens is een verwachte: een scudetto met Napoli of wereldkampioen met België? “Iedereen zou wereldkampioen zeggen”, begint de Rode Duivel aarzelend zijn antwoord. “Eigenlijk moet ik dat ook doen want dit is de Belgische televisie. Maar ik weet het niet, ik kan dat niet zeggen. Ik heb enorm hard gewerkt om de scudetto hier te winnen. Dat is niet gelukt, dus dat doet pijn. Maar ik zal enorm mijn best doen om de wereldbeker te winnen en hopelijk lukt dat wel.”