"Er is een 'Max Verstappen-effect' in de karting"

Felipe Massa geniet sinds dit seizoen van zijn F1-pensioen maar dat wil niet zeggen dat hij de hele dag op de bank ligt. Tegenwoordig is hij namelijk voorzitter van de internationale kart-commissie van de FIA.

In die functie hoopt Massa met zijn visie op de toekomst jonge rijders beter voor te bereiden op een eventuele toekomst in de Formule 1. Dinsdag gaf hij tijdens de FIA sport conference op de Filipijnen tekst en uitleg bij zijn plannen, zijn prioriteiten zijn een eenvoudigere internationale structuur van de sport en hij wil de gedachtegang van de jonge rijders proberen te veranderen. Op dit moment wil iedereen zo snel mogelijk in een eenzitter racen en worden de karts te snel gelaten voor wat ze zijn.

“Ten eerste is het mijn filosofie om alles wat simpeler te proberen maken,” aldus Massa. “Ik wil proberen om alle nationale organisaties samen te krijgen om wat dingen te vereenvoudigen. Op dit moment zijn er zoveel verschillende categorieën en soorten motoren.”

“In een land zoals Brazilië hebben we bijvoorbeeld dezelfde motoren en categorieën als hier (Azië). Dit is om hen voor te bereiden op het moment dat ze naar Europa gaan, zodat ze met dezelfde motor en hetzelfde materiaal rijden als dat ze in andere landen gebruiken.”

“Naar mijn mening heb ik het altijd moeilijk gehad om te begrijpen waarom er zoveel verschillende dingen zijn in de kartingwereld. Ik wil daarom de nationale organisaties laten weten dat we nauw moeten samenwerken en de dingen wat eenvoudiger maken.”

Max Verstappen maakte in 2015 op zeventienjarige leeftijd in de Formule 1 zijn debuut, dit met een minimum aan ervaring in de autosport. Dat heeft veel jonge rijders gestimuleerd om hun ontwikkeling te proberen te versnellen door sneller naar de eenzitters over te schakelen en Massa vindt dat geen goede evolutie.

“Karting is naar mijn mening de beste categorie om de F1 mee te vergelijken. Rijden met dit is het best te vergelijken met het gevoel van de rijder, de sensatie, de reacties, de snelheid, de G-krachten en het remmen in een F1-bolide.”

De Braziliaan hekelt de huidige mentaliteit om te snel over te stappen naar de eenzitters en hij hamert erop dat het beter is te wachten tot ze er klaar voor zijn. Hij benadrukt ook dat hij niet alleen de jonge rijders maar ook hun vaders moet overtuigen om alles stap voor stap te doen.

“Met het debuut van Max Verstappen op zeventienjarige leeftijd zagen we de mentaliteit van de vaders veranderen. Ik vind dat je het juiste moment moet afwachten om de overstap te maken en dat je je tijd moet nemen om je goed voor te bereiden.”

“Als je dan naar de volgende categorie overgaat zal je ook veel beter voorbereid zijn om meteen te winnen en dat blijft nog altijd de snelste weg naar de Formule 1,” besluit Massa.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: