“Dit gaat voor vuurwerk zorgen”

Zondag passeert Milan Menten na 64 kilometers ‘zijn’ Rosmeer. Leuk, maar ook niet meer dan dat, zo oordeelde de 21-jarige neoprof van Sport Vlaanderen-Baloise. Liever verkende hij de vernieuwde finale in en rond ‘rondedorp’ Borgloon. We trokken gisteren in Milans zog mee over de flanken van drie nieuwe hellingen die voor de nodige afscheiding moeten zorgen: de Mettekovenberg, Burchtheuvel en Bollenberg.