De kapel van het Heilig Hart in het Neerharense gehucht Herbricht wordt vandaag 100 jaar en dat wordt gevierd met een processie. “De eerste in die honderd jaar”, klinkt het. Bij de kapel aan de oevers van de Maas houden immers nog altijd heel wat wandelaars, fietsers en gelovigen halt voor een dankgebedje of Weesgegroet.