“Ik heb het toch ver gebracht: schepen Jos Leroi deed jaren mijn voorprogramma en schepen Karen Alders las bij mij het nieuws voor.” Diepenbekenaar Erno Sourbron grijnst veelzeggend. Zondag zet de 65-jarige een punt achter liefst 28 jaar lokale radio VRD. “Ik ga het zeker missen. Maar er valt ook een last van mijn schouders. Elke week gasten in de studio krijgen is geen makkie.”