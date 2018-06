“Kinderen horen enkel nog Frans via Stromae”

HasseltZeven op de tien leerlingen in het zesde leerjaar halen de eindtermen op de Franse luisterproef, voor lezen is dat zelfs niet eens de helft (45 procent). Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij meer dan 2.000 twaalfjarigen. Wetende dat die eindtermen de minimumdoelen zijn, gaat het dus zeer slecht met de kennis van de tweede landstaal bij onze jeugd. Hoe komt dat? “Als je, op Stromae na, geen Frans meer hoort op de radio op tv, is dat voor een kind allesbehalve motiverend.”