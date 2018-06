Sint-Truiden krijgt eerste huisartsenwachtpost in Limburgs ziekenhuis

Sint-TruidenHet Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden krijgt de eerste Limburgse huisartsenwachtpost in het ziekenhuis zelf: in het weekend en op feestdagen zullen huisartsen hun wachtdienst kloppen op de spoedafdeling. Patiënten komen aan één balie, en daar wordt gekeken of ze naar spoed moeten of dat ze geholpen kunnen worden door een huisarts. “Maar eerst wordt de spoed wel helemaal verbouwd en uitgebreid”, zegt hoofdarts Joan Vlayen van Sint-Trudo.