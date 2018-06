kinrooi De ramkraken van Kinrooi en Buggenhout zijn hoogstwaarschijnlijk het werk van één bende. Dat vermoedt de politie na één dag onderzoek. Op camerabeelden is duidelijk te zien dat de daders zowel in Kinrooi als in Buggenhout steeds dezelfde regenjassen droegen met kap. En ook het gebruikte explosief, een gas, zou bij beide overvallen gelijk zijn.