BrusselN-VA, Open Vld en CD&V vormen dan wel ­samen een regering, op het internet zijn ze volop bezig elkaars kiezers in te pikken. Het nieuwe strijd­toneel is Google. Wie bijvoorbeeld de standpunten van CD&V of Open Vld zoekt, krijgt een advertentie van N-VA in de plaats. “Dat is alsof je in de echte wereld elkaars affiches zou overplakken.”