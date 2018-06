Met pijn in het hart neemt KRC Genk vandaag afscheid van Siebe Schrijvers. De 21-jarige Perenaar, die dit seizoen weinig aan de bak kwam en daardoor een nieuw contractvoorstel weigerde, wordt getransfereerd naar landskampioen Club Brugge. Met de overgang is een bedrag van ongeveer drie miljoen euro (plus bonussen en percentage op doorverkoop) gemoeid. Voor Schrijvers ligt in Brugge een contract voor vier seizoenen klaar.