Luka Modric (32) is een van de beste middenvelders ter wereld, maar toch vallen de Kroaten niet massaal in zwijm voor hun sterspeler. Modric’ verwevenheid met de meest gehate man van Kroatië, ex-voetbalbobo Zdravko Mamic, zorgt voor grote verdeeldheid. De Kroatische aanvoerder trekt net als collega-international van Liverpool Dejan Lovren zelfs met zorgen over een mogelijke celstraf naar het WK.