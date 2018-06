Simon Mignolet heeft de nieuwe benefietcampagne ten voordele van de ALS-liga afgetrapt. Samen met het bedrijf Verhoeven, dat elk jaar een actie onderneemt voor het goede doel werd de ALS-liga uitgekozen. De inzet is een bobcat, die helemaal in het thema van de Rode Duivels werd gezet en nu per opbod, samen met de aanhangwagen, aan de hoogste bieder wordt verkocht.