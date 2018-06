NASA geeft nieuwe resultaten vrij: was er ooit leven op Mars?

Marslander Curiosity heeft in rotsen op de rode planeet organisch materiaal gevonden. En daarmee zijn we weer een stapje dichter bij het ontdekken van leven op de Rode Planeet. Dat heeft ruimtevaartorganisatie NASA donderdag bekendgemaakt.

De organische moleculen werden gevonden in een drie miljard jaar oud afzettingsgesteente op Mars. Het gaat om eens reeks zogenaamde vluchtige verbindingen van koolstof en waterstof, al dan niet met zwavel. Bouwstenen die kunnen wijzen op de mogelijkheid van leven op de planeet.

Was er dan ooit echt leven?

Het is voor het eerst dat de aanwezigheid van organische moleculen in de Marsbodem zo duidelijk is vastgesteld. Maar voor alle duidelijkheid: de ontdekking van organische moleculen vormt nog geen bewijs voor het bestaan van (vroeger) leven op de rode planeet.

De vraag is immers nog steeds wat er voor die organische sporen heeft gezorgd. Volgens de onderzoekers kunnen die ook afkomstig zijn van meteorieten of chemische processen in de rotsen zelf.

“Curiosity heeft de herkomst van de organische moleculen niet vastgesteld”, klinkt het bij NASA. “Of het nu gegevens bevat over vroeger leven, voedsel was voor het leven of bestond in afwezigheid van leven: organisch materiaal van Mars bevat chemische hints over de toestand en de processen van de planeet.”

Lees hieronder verder

Foto: AP

Toekomstige missies

Volgens de ruimtevaartorganisatie zijn de bevindingen sowieso een goed teken voor toekomstige missies. “Met deze bevindingen vertelt Mars ons om door te blijven zoeken naar sporen van leven.”

Marsrover Curiosity speurt intussen al bijna zes jaar de rode planeet af. Het belangrijkste doel van het onbemande rijdende laboratorium is vaststellen of er ooit leven mogelijk was op Mars.