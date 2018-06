Halen -

In Halen protesteren buurtbewoners tegen de komst van een varkenshouderij. De inwoners zijn er van overtuigd dat dit nare gevolgen met zich meebrengt. Zo zou bijvoorbeeld het transport door de binnenstad van Halen moeten. De inwoners zetten een online petitie op poten die zo'n 2500 mensen ondertekenden. De stad moet nu een advies geven aan de provincie die zal beslissen of de varkensfabriek er zal komen of niet.