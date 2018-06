Dit zijn de winnaars van ‘2 Sterren Restaurant’

Roel Vanderstukken en Kürt Rogiers zijn de winnaars van ‘2 Sterren Restaurant 2018’. Hun restaurant Stove in Leuven werd donderdag door Sergio Herman en recensenten Luc Hoornaert en Willem Asaert uitgeroepen tot het beste restaurant. Zij haalden het daarmee in de finale van hun tegenstanders Marie Verhulst en Andy Peelman.

Zijn ‘smeuske’, de langoustines à la Sergio Herman, het frisse dessert met perzik: Roel kreeg er in de finale haast niets dan lovende woorden voor van de jury. Sergio zag in Roel een echte chef die gepassioneerd is door food. Een passie die zich volgens Willem Asaert vertaalde in mooi gepresenteerde borden, vol smaak.

En ook Kürts kwaliteiten in de zaal ontgingen de jury niet. “Kürt is een geboren gastheer”, zei Sergio. “Je zou kunnen zeggen dat hij het charisma heeft van een grote maître d’hôtel. Hij is het niet, maar hij heeft het wel”, vulde Willem aan.

Het besluit van de jury om Roel en Kürt tot winnaars uit te roepen, was dan ook unaniem.