De jaren tachtig waren de gloriejaren. Kapsalons zaten vol brave moeders die een stevige krullenbol bestelden. Zelfs mannen waagden zich aan de poedelcoupe. Of beleefder uit­gedrukt: de permanent, een verrijking van onze beschaving die dit jaar haar tachtigste verjaardag viert.

Celebrities als Madonna, Nicole Kidman en Justin Timberlake hebben er één gehad in de jaren tachtig of negentig. En ook actrice Julia ­Roberts ging uren in de chemische stank zitten ...