Maasmechelen -

Beli M, de franchisenemer van Belisol in Maasmechelen, is dinsdag failliet verklaard. De 70 à 80 klanten van wie geweten is dat ze een voorschot van soms tienduizenden euro’s betaalden, worden door Belisol geholpen volgens de afspraken van de klanten met Beli M.