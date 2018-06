De man die Sint-Truiden zijn cinema teruggaf: hij koos niet voor het grote geld, maar voor de cinefiel

Sint-Truiden - In de jaren vijftig was Sint-Truiden maar liefst vijf bioscopen rijk. Dat de stad vandaag nog één cinema telt, is grotendeels te danken aan Raymond Christleven. Toen hij de al langer gesloten cinema Cameo van de hand deed, koos Raymond niet voor een projectontwikkelaar met veel geld, maar voor een cinefiel die beloofde de kleine buurtbioscoop in al zijn glorie te herstellen.

Zelden valt een overlijdensbericht uiteen in twee bijna haaks op elkaar staande werelden zoals in dat van Raymond Christleven: jarenlang een cinema uitgebaat in het centrum van Sint-Truiden, maar ook ...