Ronde van Limburg: het deelnemersveld doorgelicht. Wint de favoriet? Volg het zondag LIVE.

Tongeren -

Zondag vindt in en rond Tongeren de 67ste editie van de Ronde van Limburg plaats. De voorbije jaren mocht Limburgs belangrijkste eendagskoers heel wat mooie winnaars op het podium eren: van de piepjonge Mathieu van der Poel (amper 19 in 2014) over ervaren rot Bjorn Leukemans (37 in 2015) tot Kenny Dehaes, die Tom Boonen na een bloedstollende sprint voorbleef in 2016. Vorig jaar torende drievoudig wereldkampioen in het veld Wout van Aert hoog boven de concurrentie uit.

Bekijk de Ronde van Limburg zondag LIVE vanaf 14u30 op www.hbvl.be.