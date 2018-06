Ikea bant plastic wegwerpproducten: “Een van de grootste uitdagingen van de mensheid”

De Zweedse woonwinkelketen Ikea gaat vanaf 2020 stoppen met plastic wegwerpproducten zoals rietjes, borden, bekers en bestek. Verder is het bedrijf van plan de uitstoot van broeikasgas sterker terug te dringen en alleen nog maar hernieuwbare en gerecycleerde producten te gaan gebruiken.

Volgens Ikea is klimaatverandering niet langer een verre dreiging, maar een zichtbare realiteit. “Het is een van de grootste uitdagingen voor de mensheid”, aldus ‘s werelds grootste keten van woonwinkels. Het bedrijf is onder meer van plan CO2 op te vangen en met toeleveranciers aan de slag te gaan om de uitstoot te reduceren. Uiteindelijk moeten alle producten zo ontworpen worden dat ze geschikt zijn voor recycling en zelf zodat consumenten er zelfs herbruikbare energie mee kunnen gaan genereren.

Ikea is al bezig om volledig te draaien op hernieuwbare energie. Vorige maand kondigde de Europese Commissie een plan aan om de strijd aan te gaan tegen plastic wegwerpproducten zoals wattenstaafjes en wegwerpbestek om zo plastic afval in zee te verminderen.

Het doel van Ikea is om in 2030 ‘klimaatpositief’ te zijn. Tegen dan wil het bedrijf meer bijdragen aan het milieu dan het kapotmaakt.