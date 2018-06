Dief steelt 30 pakken koffie en laat buit dan achter in steegje in Waterschei

Genk - Een 49-jarige Genkenaar is woensdagavond op heterdaad betrapt bij een diefstal in een supermarkt in de Watergrasstraat in Waterschei. De man had rond 18.15 uur een voorraad koffie ingeslagen en passeerde de kassa zonder te betalen. Hij duwde simpelweg een medewerker aan de kant en vluchtte te voet weg. Zijn buit - 30 pakken koffie in een winkeltas -dropte hij in een steegje ter hoogte van de Onafhankelijkheidslaan. De man zelf werd later in de Stalenstraat in de boeien geslagen. De Genkenaar werd voor verhoor naar het commissariaat meegenomen. De verdachte werd in snelrecht gedagvaard. Dit betekent dat hij zich binnen de drie weken voor de rechter zal moeten verantwoorden. (mm)